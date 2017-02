Thấy bạn bị bắt vì trộm xe máy, nhóm người cầm dao lao vào đâm chém "hiệp sĩ" để cứu nhưng bất thành. Những người cầm hung khí sau đó lên xe máy chạy trốn.

Nghi can Nguyễn Văn Lũy (áo đỏ) bị nhóm "hiệp sĩ" bắt cùng tang vật

Ngày 20/2, Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã giao Nguyễn Văn Lũy (46 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, Long An) cho Công an phường Dĩ An (thị xã Dĩ An, Bình Dương) điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào 14h30 chiều 19/2, anh Triệu Văn Hội (quê Thái Nguyên) trình báo việc bị ai đó lấy trộm xe máy khi anh đến phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) mua hàng. Nhận tin, các “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa tỏa ra các tuyến đường tìm kiếm.

Lúc này, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận định tên trộm sẽ đưa xe qua Campuchia tiêu thụ nên cùng 7 thành viên của đội tổ chức chốt chặn ở cầu vượt Củ Chi (TP.HCM). Đến 16h cùng ngày, nhóm phát hiện Lũy điều khiển xe tang vật hướng về huyện Đức Huệ (Long An) nên bí mật bám theo.

Khi Lũy di chuyển đến cửa khẩu Tho Mo (huyện Đức Huệ) thì các “hiệp sĩ” chặn đầu xe. Tại đây, Lũy hô hào để nhóm đồng bọn ở gần đó biết rồi dùng dao lao vào chém người truy đuổi.

Lúc này, “hiệp sĩ” Thuận đá rớt dao trên tay Lũy rồi kẹp cổ, khống chế nghi can. Thấy Lũy bị bắt, một thanh niên xông đến chém vào chân Thuận gây thương tích. Một lúc sau, nhóm thanh niên đến cứu Lũy không chống trả được “hiệp sĩ” nên lên xe tẩu thoát.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Lũy khai nhận hành vi. Công an xác định nghi can 46 tuổi từng bị xử lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.