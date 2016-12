TPO - Bí thư – Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn ngay tại phòng làm việc; Tử tù Hàn Đức Long được trả tự do; Thảm sát ở Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Giang; Xét xử đại án ngân hàng xây dựng; Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn...là những vụ án được chú ý trong năm 2016.

Ông Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn.

Tiền Phong điểm lại những vụ án lớn, được dư luận quan tâm trong năm 2016.

1. Vụ Bí thư – Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn

Sáng 18/8, ông Đỗ Cường Minh là Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái mang theo khẩu súng K59 rồi vào văn phòng tỉnh ủy. Ông Minh dùng súng bắn nhiều phát vào hai cấp trên là Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn rồi dùng súng tự sát. Cả ba người tử vong sau đó.

Tại họp báo chiều cùng ngày, công an tỉnh Yên Bái cho biết nghi phạm duy nhất trong vụ án chỉ có Đỗ Cường Minh. CQĐT cũng ra quyết định khởi tố vụ án nhưng không khởi tố bị can vì ông Minh đã tử vong.

2. Ông Hàn Đức Long được trả tự do

Vợ chồng ông Hàn Đức Long.

Ngày 20/12, ông Hàn Đức Long bất ngờ được trả tự do sau 11 năm bị giam cầm. Ông bị kết tội là người giết, hiếp một cháu gái 5 tuổi ở cùng thôn vào năm 2005. Tại CQĐT ông Long viết đơn tự thú và thư gửi về gia đình có nội dung nhận tội. Tuy nhiên, tại cả 4 phiên tòa ông đều cho rằng mình bị ép cung, dùng nhục hình nên phải viết theo yêu cầu của điều tra viên.

Qua 4 lần xét xử ông đều bị tuyên tử hình nhưng đều được hội đồng thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm bác bản án tòa cấp dưới. Hiện tại, sức khỏe ông Long rất kém do mắc bệnh về khớp, cao huyết áp sau 11 năm trong trại giam.

3. Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với ông Trịnh Xuân Thanh để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong thời gian làm lãnh đạo tại đây. Ông Thanh khi rời doanh nghiệp này đã sang làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Chiều 16/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an ra quyết định truy nã với Trịnh Xuân Thanh.

Ông Thanh được cho là rời Việt Nam cuối tháng 7 khi gửi đơn đến Tỉnh uỷ Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7. Ngày 19/8, ông gửi đơn lần 2 xin nghỉ để ra nước ngoài trị bệnh và không rõ tung tích từ đó.

4. Thảm sát ở Quảng Ninh

Doãn Trung Dũng tại tòa

Ngày 16/12, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Doãn Trung Dũng (SN 1971, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản. Vụ án được phát hiện vào sáng 24/9 tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Chị Vũ Thị Thanh đi làm ca đêm về thì thấy mẹ đẻ cùng hai con 8-9 tuổi và cháu 2 tuổi bị sát hại.

Công an xác định nghi phạm là Doãn Trung Dũng - cháu rể nạn nhân và bắt giữ đối tượng. Dũng khai nhận giết người do ảo giác sau khi sử dụng ma túy.

5. Thảm sát ở Lào Cai

Đối tượng Tẩn Láo Lở bị bắt.

Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra ngày 9/8 tại thôn Phìn Ngan (Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai). Hung thủ giết chết chị Tẩn Tà Mẩy (SN 1994) cùng hai con nhỏ của chị Mẩy và một cháu gái. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ 28 ngày tuổi. Xác của các nạn nhân đều bị vùi xuống ao hoặc suối cạnh nhà rồi chèn đá lên.

Nghi phạm được xác định là Tẩn Láo Lở (SN 1992) – hàng xóm của nạn nhân. Sau khi gây án, Lở bỏ trốn vào rừng, trú trong hang núi. Lực lượng công an, biên phòng đã huy động hàng trăm người tiến hành truy tìm và bắt được Lở vào ngày 4/9. Tẩn Láo Lở khai nhận gây án do nguyên nhân chủ yếu là trước đó từng định hiếp dâm chị Mẩy nhưng không thành và bị “phạt vạ” 7 triệu đồng.

6. Hai nữ sinh bị tạt axit ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, Hoàng Tăng Thị Thu Hương (SN 1996, ở Đắc Lắc) đi xe máy chở theo Trần Nguyễn Ái Duyên (SN 1995, ở Bình Thuận) về phòng trọ sau khi tan học. Khi 2 nữ sinh cách cầu Chợ Cầu (phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM) khoảng 100 m, thì bị Nguyễn Đình Thanh Tâm (SN 1996) chở Phạm Hoàng Long (SN 1997) chạy xe máy lao tới tạt ca axít vào mặt. Hương được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 3-4, 75% diện tích khuôn mặt. Bệnh nhân bỏng giác mạc mắt trái dẫn đến bị mù.

Kẻ chủ mưu được xác định là Trương Thị Kiều Quyên (SN 1995, ở Bình Thuận). Quyên khai nhận học chung trường cao đẳng và từng trọ chung phòng với Duyên, sau đó nảy sinh tình cảm đồng tính. Gần đây Quyên có bạn trai là Tâm, khiến Duyên khó chịu buộc "người tình" ra ngoài ở. Bực tức thái độ của Duyên, Quyên bàn với Tâm kế hoạch trả thù.

7. Xét xử đại án ngân hàng xây dựng

Ngày 9/9, sau 30 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch ngân hàng xây dựng) 30 năm tù về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, có 35 bị cáo khác lĩnh án cùng ông Danh.

Phạm Công Danh được xác định chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ khống, sử dụng tiền vay trái phép… gây thiệt hại khoảng 9.000 tỷ đồng.

8. Xét xử hoa hậu Phương Nga

Hoa hậu Phương Nga.

Ngày 21/9, TAND TP Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ xung vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1989).

Bà Phương Nga bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố lừa đảo, chiếm đoạt của mình 17 tỷ đồng. Tại tòa, hoa hậu Phương Nga khai rằng đây là số tiền trong hợp đồng tình ái dài 7 năm của mình với ông Mỹ. Bà Nga cho hay vào mỗi thứ 3, 5, 7 ông Mỹ ở nhà bà từ trưa đến 5 giờ chiều thì về với vợ. Vào thứ 2,4,6 thì ông Mỹ ở nhà bà Nga từ trưa đến tối mới về.

9. Hai cháu bé mất tích ở Phú Xuyên

Ngày 14/5, bé Nguyễn Thị Trang (SN 2007) tới nhà em Tạ Thu Trang (SN 2006, cùng ở Phú Xuyên, Hà Nội). Đến 17h30 cùng ngày, cả hai xin phép ra bà ngoại ăn bún. Tuy nhiên, đến 19h hai gia đình hai cháu phát hiện con mình mất tích. Gia đình và chính quyền đã tiến hành tìm kiếm nhiều tháng ở nhiều tỉnh thành nhưng không phát hiện hai cháu.

Ngày 19/11, một nam thanh niên tên Đào Văn Hùng (SN 1986, hàng xóm của hai cháu) bị công an điều tra hành vi cưỡng dâm. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận là người giết hai cháu bé nói trên rồi chôn xác trong vườn nhà. Công an đã tiến hành khai quật và phát hiện thi thể hai cháu.

10. Thảm sát ở Hà Giang

Vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 1/12/2015 tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) khiến 4 người tử vong. Nghi can được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984). Tuấn là người mắc bệnh tâm thần từng sát hại con ruột vào năm 2015, phải đi chữa bệnh bắt buộc và mới về nhà.

Thời điểm gây án, Tuấn dùng dao quắm chém tử vong bố đẻ mình là ông Phù Láo Tả (SN 1957), cô Tải Lở Mở (SN 1965), cháu Phù Ánh Tuyết (SN 2015). Anh Phù Láo Sán (SN 1990) là con bà Mở thấy mẹ bị chém liền ra can ngăn cũng bị chém trọng thương. Anh Phù Văn Thịnh (SN 1993) là dân quân địa phương đến can ngăn nhưng bị Tuấn chém tử vong.