Nổ súng trong quán cà phê, 2 người bị thương

Hai nạn nhân được xác định là ông Đoàn Văn Mộng (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và chị Thị Kim Phụng (29 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Trước đó, sáng ngày 31/8, ông Mộng đang ngồi trong quán cà phê D.H, ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ một đối tượng nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) cầm theo súng (nghi vấn là súng hoa cải) đã lên đạn đi vào quán và tới chỗ ông Mộng.

Chưa hiểu chuyện gì, nam đối tượng cầm súng nhắm thẳng vào người ông Mộng rồi bắn. Ông Mộng dùng ghế nhựa lên che chắn người nên viên đạn bắn làm thủng ghế và khiến ông bị thương ở phần bụng, ngực, nách. Chị Kim Phụng là nhân viên của quán đứng gần đó cũng bị bắn, vết thương ở gần mắt phải. Đối tượng gây án bỏ trốn sau đó, người dân phát hiện nên đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Bằng sự nổ lực, công an nhận định, khẩu súng mà nam đối tượng sử dụng nhiều khả năng là súng bắn đạn hoa cải. Qua công tác lấy lời khai những người có liên quan và bằng nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng xác định nam đối tượng thực hiện vụ việc là Toàn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên tiến hành truy bắt.



Mới đây, công an phát hiện đối tượng Toàn nên đã tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Qua điều tra bước đầu, ông Mộng và bà Nguyễn Thị Diễm Hà (44 tuổi, ngụ TPHCM) sinh sống với nhau như vợ chồng, khoảng hơn hai năm và có với nhau 1 trai con chung 14 tháng tuổi.



Thời gian gần đây, ông Mộng và bà Hà xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi do ông Mộng nợ tiền gia đình của bà Hà số tiền 42 triệu đồng. Để giải quyết mâu thuẫn trên, bà Hà gọi điện thoại cho 1 người chị (không rõ tên, địa chỉ) đến gặp ông Mộng để giải quyết.



Khoảng 8 giờ 40 ngày 31/8, Toàn mang theo súng tự chế đã bước vào quán cà phê D.H ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhắm bắn vào ông Mộng.





Theo Sài Gòn giải phóng