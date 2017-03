Bị lực lượng công an yêu cầu kiểm tra hành chính, nam thanh niên liền rút súng bắn về phía tổ công tác…

Ngày 5/3, Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết đang phối hợp cùng công an địa phương điều tra vụ nam thanh niên nổ súng vào lực lượng Công an P.Vĩnh Hoà khi bị đơn vị này kiểm tra hành chính.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 2/3 trên đường Nguyễn Chính, P.Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang. Thời điểm trên, tổ công tác thuộc Công an P.Vĩnh Hoà làm nhiệm vụ tuần tra qua tuyến đường nói trên thì phát hiện một nam thanh niên dừng xe máy hiệu Exciter mang kiểm kiểm soát 79H1 – 367.XX.

Nhận thấy nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đến yêu cầu kiểm tra hành chính. Nhưng khi lực lượng công an vừa đến gần thì nam thanh niên bất ngờ rút khẩu súng giống súng ru lô bắn vào một chiến sĩ trong đoàn rồi bỏ chạy. Rất may phát bắn không trúng ai.

Ngoài chiếc xe máy Exciter, đối tượng còn bỏ lại một túi xách màu đen. Tiến hành kiểm tra, công an ghi nhận trong đó có 2 con dao, ổ đạn, bịch đạn chì, cây kìm nhỏ, hộp chất lỏng, dây chuyền, dụng cụ sử dụng ma túy đá, bật lửa hình khẩu súng…

Hiện Công an TP. Nha Trang đang truy xét đối tượng nổ súng vào lực lượng công an như nói trên.