Thấy chiếc Macbook Air khách bỏ quên trong khu vực cách ly, nữ nhân viên vệ sinh giấu đi để mang ra ngoài.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc vừa lập biên bản với một nhân viên thuộc Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại sân bay Nội Bài do cố tình cầm nhầm đồ của khách bỏ quên trong khu vực cách ly ở nhà ga nội địa.

Nữ nhân viên này bị cáo buộc khi phát hiện hành khách bỏ quên máy tính xách tay Macbook Air đã không khai báo mà giấu đi. Tuy nhiên, hành vi này nhanh chóng bị lực lượng an ninh phát giác.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng cầm nhầm đồ ở sân bay Nội Bài, trước đó, nhân viên bốc xếp hàng hóa Nguyễn Quốc Thắng (28 tuổi) đã bị bắt do thực hiện khoảng 10 vụ trộm cắp điện thoại trong lúc giám sát vận chuyển hàng hóa, hành lý của hành khách từ khu vực tập kết lên tàu bay và ngược lại.

Theo Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, đơn vị đang tăng cường giám sát nội bộ, kiểm tra an ninh gắt gao. Tất cả nhân viên làm nhiệm vụ trong sân bay khi vào khu vực hạn chế, cách ly đều phải trải qua những bước soi chiếu an ninh để kiểm tra đồ đạc mang theo.

"Có khi họ phải khai báo về những tài sản có giá trị mang theo, trước vào sau khi làm việc... và trong nhiều trường hợp cụ thể, nếu không chứng minh được sẽ bị giữ lại tài sản ở cửa kiểm tra", một nguồn tin cho biết.