Nữ nhân viên tạp vụ sân bay Nội Bài bị chồng sát hại

Công an huyện Sóc Sơn ngày 8/9 cho biết đơn vị phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đang điều tra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong, xảy ra tại xã Phú Cường.Thông tin ban đầu, sáng 2 hôm trước, người thân phát hiện bà Nguyễn Thị Minh P. (53 tuổi) tử vong tại nhà riêng trong Khu tập thể hàng không giáo viên, thôn Thụy Hương, xã Phú Cường.Khi Công an huyện Sóc Sơn đến hiện trường, lực lượng điều tra khám nghiệm và nhận định nạn nhân bị sát hại. Cảnh sát thu giữ con dao nghi là hung khí.Sáng 6/9, ông Vũ Xuân Tuấn (chồng bà P.) đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận là hung thủ sát hại vợ vào đêm 5/9.Cơ quan công an đang củng cố lời khai để làm rõ nguyên nhân người đàn ông đoạt mạng vợ.Theo lãnh đạo xã Phú Cường, vợ chồng ông Tuấn hiện đang làm nhân viên tạp vụ tại sân bay Nội Bài. Họ có 2 người con, một đã lập gia đình.

