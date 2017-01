TPO - Nắm được tâm lý người dân muốn xin việc vào ngành công an nên Trúc đã khoe mình có mối quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã tạo được sự tin tưởng của các nạn nhân. Nhưng khi nhận được tiền thì Trúc “biến mất” và bị CQĐT bắt ngay sau đó.

Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Bùi Thị Trúc (SN 1969), trú khối 6A, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) cầm đầu.

Theo đó, qua quá trình điều tra, từ năm 2012 đến nay, bằng thủ đoạn xin việc làm vào ngành công an nên Trúc đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với mỗi trường hợp, Trúc lấy giá tiền từ 150 đến 180 triệu/người. Tuy nhiên, khi nhận được tiền thì điện thoại và các thông tin về Trúc bỗng nhiên không liên lạc được. Biết rằng bị lừa nên các nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Nhận được tố cáo của người dân, công an đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thị Trúc. Hiện, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thống kê của CQĐT, cho đến thời điểm này, số tiền Trúc chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Số nạn nhân sập bẫy thuộc nhiều huyện của tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Chính vì thế, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An thông báo cho những ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo do Trúc cầm đầu thì đến trình báo để được giải quyết.

Trước đó, năm 2009, đối tượng Bùi Thị Trúc cũng từng bị Công an TX Thái Hoà (Nghệ An) phối hợp cùng Công an TP Vinh khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.