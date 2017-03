Bịa chuyện có nguồn mỹ phẩm, điện thoại, vàng ở Campuchia, Thảo lừa một phụ nữ góp gần 10,5 tỷ đồng làm ăn nhưng đã đem đánh bạc và nuôi "phi công trẻ".

Thảo bị nạn nhân bí mật ghi hình khi nhận tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP Cần Thơ ngày 7/3 đã bắt tạm giam Huỳnh Thị Thu Thảo (37 tuổi) để để tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, đầu năm 2017, Thảo "nổ" có nhiều nguồn mỹ phẩm, điện thoại cao cấp giá rẻ ở Campuachia, nếu đem về Việt Nam bán sẽ lời lớn nên rủ bà Thanh (42 tuổi, ở Cần Thơ) hùn làm ăn.

Tin lời, bà Thanh huy động hơn 3 tỷ đồng đưa Thảo. Nhằm tạo lòng tin với "con mồi", Thảo nhiều lần gửi các thùng điện thoại về cho đối tác và căn dặn hàng còn mới 100%, nếu mở ra sẽ mất giá.

Vài ngày sau, Thảo cho người đến nhà bà Thanh lấy hết các thùng điện thoại. Sau đó chị ta báo đã bán hết hàng, lãi hàng trăm triệu đồng nhưng do khách còn nợ nên chưa gom được tiền trả lại cho bà Thanh.

Đầu tháng 2, Thảo tiếp tục báo có 320 lượng vàng 24k và 29kg vàng khối 9999 của người quen mang từ Campuchia về Việt Nam bán, nhưng không may bị bắt tại cửa khẩu. Do quen biết với một số quan chức của nước bạn nên Thảo có thể lấy số vàng. Chị ta yêu cầu bà Thanh hùn gần 7 tỷ đồng để làm phi vụ này.

Sau khi nhận tiền, "nữ quái" diện lý do hàng về nước nhưng bị Công an Cần Thơ bắt giữ và tiếp tục yêu cầu đối tác chi thêm tiền để "chạy" lấy ra. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà Thanh báo công an.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Thảo luôn tỏ ra là đại gia, thường xuyên đánh bạc khắp miền Tây và các casino ở Campuchia. Mới đây, "nữ quái" bị bắt quả tang khi đang sát phạt tại sòng bạc ở tỉnh Vĩnh Long.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận phần lớn số tiền chiếm đoạt của bà Thanh đã "nướng" vào các sòng bạc. Số còn lại chị ta chi xài cá nhân và nuôi người tình kém 10 tuổi. Ngoài ra, người phụ nữ này còn khai đang nợ bạn bè hơn 300 triệu đồng, mất khả năng chi trả.

* Tên nạn nhân đã thay đổi