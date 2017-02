TPO - Hòa khai nhận trước đây từng làm thuê cho chủ khách sạn nên biết rất rõ đường đi lối lại trong nhà. Lợi dụng sơ hở của vợ chồng chủ khách sạn, Hòa đã trộm khoảng 70 lượng vàng, rồi mang bán lấy tiền xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay và “đầu tư” làm ăn vào một công ty.

Chiều 11/2, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng công an vừa bắt giữ nghi phạm Phan Thị Hòa (sinh năm 1985, trú tại thôn Lại Tân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó tối 10/2, lực lượng công an nhận tin báo từ chủ khách sạn H.K (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm trên 100 lượng vàng SJC.

Ngay trong đêm, Ban Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế khẩn trương thực hiện các biện pháp chỉ đạo, yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế, Công an phường Vỹ Dạ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tiến hành điều tra, truy bắt tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Phan Thị Hòa

Công an Huế áp giải Phan Thị Hòa (đeo khẩu trang) về trụ sở phục vụ điều tra. Ảnh: V.A “Nữ quái” Phan Thị Hòa khai nơi cất giấu tài sản do trộm cắp được. Ảnh: V.A

Tại cơ quan công an, bước đầu Phan Thị Hòa khai nhận, trước đây từng làm thuê cho chủ khách sạn H.K nên biết rất rõ đường đi lối lại trong nhà cũng như nhiều lần thấy vợ chồng chủ nhà đếm và cất tiền. Lợi dụng sơ hở của vợ chồng chủ khách sạn H.K, Hòa đã 9 lần trộm cắp tài sản từ gia đình này, chiếm đoạt khoảng 70 lượng vàng.

Hòa khai nhận sau khi lấy trộm được nhiều tài sản có giá trị rất lớn, nữ đối tượng này đã mang đi cất giấu rồi đem bán lấy tiền chi tiêu hàng ngày, xây nhà, gửi tiết kiệm, cho vay và “đầu tư” làm ăn vào một công ty trên địa bàn với số tiền trị giá 500 triệu đồng...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, công an thu giữ một số tài sản và các giấy tờ có liên quan gồm 2,7 lượng kim loại màu vàng, 11 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm trị giá 260 triệu đồng mang tên Phan Thị Hòa, sổ sách ghi nợ làm ăn buôn bán...

Tiền, vàng thu giữ từ nhà của Phan Thị Hòa. Ảnh: V.A

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hòa. Đồng thời, phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh TT-Huế để mở rộng điều tra vụ án. Chiến công mới này của lực lượng công an tại TT-Huế tạo sự yên tâm trong quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017.