Do xích mích trên Facebook, Hoài bị nhóm nữ sinh chặn đường đánh, dùng gạch đập vào đầu đến ngất xỉu. Sự việc xảy ra cuối năm 2015 nhưng video mới tung lên mạng buộc công an vào cuộc xác minh.

Nhóm nữ sinh cầm gạch hành hung bạn giữa ban ngày. Ảnh cắt từ video

Sáng 31/1 (mùng 4 Tết), Đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết đã xác minh danh tính các nữ sinh dùng gạch đập vào đầu bạn đến ngất xỉu. Hành động này xuất hiện trong video trên mạng cách đây ít ngày. Trong video, một nữ sinh bị nhóm đồng trang lứa chất vấn rồi đấm thẳng vào đầu, mặt. Một trong số đó cầm gạch đập nhiều lần vào đầu, gáy nạn nhân."Sự việc xảy ra vào tháng 11/2015 nhưng nay có người tung video lên mạng. Nắm được thông tin, công an huyện có văn bản yêu cầu các xã trên địa bàn xác minh", ông nói.Theo đại tá Long, nữ sinh bị đánh là em Nguyễn Thị Hoài, trú tại xã Hợp Thịnh. Thời điểm xảy ra sự việc, nữ sinh này học lớp 8, trường THCS Hợp Thịnh. Khi Hoài đăng một bức ảnh lên Facebook, một người bạn tên Tâm, trú xã Mai Trung vào bình luận rồi xảy ra cãi vã trên mạng. Bực tức, Tâm rủ thêm bạn cùng xã đến trường Hoài để hành hung bạn. Sau sự việc, gia đình các nữ sinh đánh bạn đã đến xin lỗi Hoài."Hai bên tự giải quyết, không báo chính quyền địa phương nên xã không nắm được. Song phía công an tiếp tục điều tra làm rõ mức độ vi phạm của các cá nhân rồi có biện pháp xử lý", ông Long khẳng định.