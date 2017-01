Khi bị mẹ nữ sinh chặn hỏi, Bình trả lời bình thản: “Hằng chưa về hả cô? Hôm qua Hằng nói có chuyện buồn về điểm thi thấp nên con chở bạn đi mua trà sữa, sau đó chở về nhà”.

Ông Rợn (trái) và ông nội của Hằng (phải) khóc thương cháu gái

Tất bật lo đám tang cho con, anh Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, bố Hằng) lâu lâu lại nấc từng cơn. Nước mắt người cha cứ trào ra mỗi lần có người nhắc tới tên Hằng.

Cha Hằng cho biết khi con gái mất tích, hai vợ chồng mất ăn mất ngủ để đi tìm con. Nghe ở đâu có thông tin về bé, anh chị lại chạy tới với hy vọng gặp được con gái. Dù nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, vợ chồng anh Tuấn Anh vẫn luôn tin con gái mình đang bình an nơi nào đó.

Chưa kịp ăn bữa cơm cuối cùng với con

Thường ngày, mỗi khi xong việc, anh Nguyễn Tuấn Anh chạy về nhà ăn cơm tối với gia đình trước khi Hằng đi học thêm. Tối 12/1, anh về muộn do kẹt xe, không kịp ăn cơm với con gái.

“Tôi không kịp ăn bữa cơm cuối cùng với con. Nó học giỏi lắm, lại ngoan hiền nên ai cũng thương mến. Nghe nó mất tích, cả xóm thức đêm cùng vợ chồng tôi và chia nhau đi tìm. Không ngờ…”, người cha lại nấc nghẹn, bỏ lửng câu nói.

Dòng tin nhắn người cha nghi Bình đã giả mạo.

Chị Phạm Thị Thu Hương, 42 tuổi, mẹ Hằng, cũng không giấu được nỗi đau xót tột cùng. Người phụ nữ liên tục gọi tên con bên chiếc áo quan lạnh lùng. Chị kể, tối 12/1, Hằng đi học thêm. Mãi không thấy con về, chị chạy đến chỗ con gái học, cô giáo bảo cháu nay không đến lớp. Linh tính của người mẹ mách rằng con mình đang có chuyện không lành.

“Tôi đi lục tung từng nơi Hằng có thể đến, gọi bạn bè, người thân nhưng vẫn không có tin gì về con. Kiểm tra camera an ninh khu phố, tôi thấy con mình ngồi lên xe máy của một thiếu niên rời đi. Sau khi tìm hiểu tôi mới biết cậu này tên Bình”, chị kể.

Màn kịch che tội ác

Khi biết Bình là người chở con gái mình đi đêm 12/1, sáng hôm sau, chị Hương tìm đến nhà cậu học trò 16 tuổi. Chị đứng trước nhà Bình, khi thấy bạn của con gái bước ra khỏi nhà để đến trường, chị chặn hỏi: “Bình, con gái của cô ở đâu? Tối qua con chở Hằng đi, mà sao không chở về?”.

Bình trả lời bình thản: “Hằng chưa về hả cô? Hôm qua Hằng nói có chuyện buồn về điểm thi thấp nên con chở bạn đi mua trà sữa, sau đó chở về nhà”.

Sau đó chị Hương chở Bình lên trường xin nghỉ học, rồi qua công an phường trình báo. Tại đây, Bình nói với công an giống như kể với chị Hương trước đó. Thấy cậu học trò trả lời bình tĩnh, không ai mảy may nghĩ Bình là nghi phạm hại cô bé.

Nhiều người nghe tin tìm đến chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, người cha cho biết sau nhiều lần gọi vào số con gái nhưng không được anh đã nhắn tin. Đến hôm sau, tin nhắn trả lời lại với nội dung: “Con xin lỗi bố với cả nhà nhiều lắm! Con buồn nhiều chuyện lắm, con đi xa một thời gian rồi con sẽ về với gia đình mình, ba mẹ đừng lo nữa nha!”.

Sau khi đọc tin nhắn, anh Tuấn Anh biết chính xác không phải con mình nhắn và nghĩ tới tình huống con gái rơi vào tay kẻ xấu. Anh Tuấn Anh cho hay gia đình anh gốc miền Bắc, lúc nào con gái cũng gọi anh là bố, người này lại nhắn là ba. Anh nhắn thêm vài tin thì không trả lời. Hằng thường đi đâu hay làm gì cũng xin phép vì sợ bố mẹ lo lắng.

Đầu bạc khóc tiễn tóc xanh

Trong lúc gia đình cùng hàng xóm đang tìm Hằng, bất ngờ tin dữ ập đến. Công an thông báo Hằng đã bị sát hại, thi thể em đã được đưa về nhà xác, chờ gia đình tới làm thủ tục. Nghe đến đây, người cha ngã quỵ xuống đất.

“Mắt tôi tối sầm đi. Bao hy vọng con mình sẽ được bình yên bỗng dưng vụt tắt trong nháy mắt. Đứa con gái mười mấy năm yêu thương lại rời xa bố mẹ một cách đột ngột. Gia đình tôi sao có thể chấp nhận được”, anh Tuấn Anh đau xót.

Trong căn nhà chật hẹp nằm sâu trong hẻm, hàng xóm hết lòng hỗ trợ để gia đình chị Hương tận dụng đường ra vào, rồi cơi nới tổ chức đám tang cho Hằng. Người thân từ khắp nơi tìm về chia buồn cùng vợ chồng chị. Có người vừa dựng xe đầu ngõ đã ngất xỉu.

Vừa đáp chuyến bay từ Ninh Bình vào TP.HCM, ông Phạm Văn Rợn, 72 tuổi, nhìn trân trân vào di ảnh đứa cháu ngoại. Dù gắng kìm lòng, đôi mắt người ông đã ngoài 70 tuổi vẫn đỏ hoe.

“Tôi không biết vì mục đích gì mà người đó lại ra tay tàn nhẫn với cháu tôi như vậy. Tôi mong pháp luật cần xử công bằng, đúng người đúng tội để cháu ra đi thanh thản”, ông Rợn nói.

Tối 13/1, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ở quận Gò Vấp) khai khoảng 20h30 đêm 12/1, Bình rủ Hằng đến chung cư Hà Đô chơi. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Bình dụ nạn nhân vào cầu thang thoát hiểm ở chung cư để nói chuyện. Tại đây, Bình đã dùng cây sắt đánh vào đầu Hằng, khiến nữ sinh ngã gục, tử vong.

Thấy bạn gái nằm bất động, nghi phạm lục trong người nạn nhân lấy điện thoại và tiền, sau đó bỏ xác bạn học cùng trường vào thùng xốp, lấy dây buộc chặt và đưa lên tầng 6 chung cư để giấu.

Chiều hôm sau, Bình thuê người chạy xe ba gác đến chung cư để khiêng thùng xốp chứa xác nữ sinh đi nơi khác phi tang. Trong lúc nghi phạm di chuyển thùng xốp đã bị bảo vệ chung cư phát hiện.