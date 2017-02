Bị Hà nhắn tin đòi món nợ của gia đình thông qua người em họ đang học tại trường THPT Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), Chi cùng em tới chặn đánh, lột đồ nạn nhân trước cổng trường để "dằn mặt".

Nữ sinh lớp 10 bị đàn chị lột đồ, dẫm lên người. Ảnh: Cắt từ clip

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa triệu tập những người liên quan vụ đánh nhau trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh để lấy lời khai. Nạn nhân là Hà đang học lớp 10 trường THPT Hồng Lĩnh. Hai người hành hung là Lan (học lớp 12 cùng trường) và Chi (23 tuổi, đã nghỉ học, có quan họ hàng với Lan).Theo tường trình của Lan, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Hà đòi nợ thay bố mẹ. Trước kia bố mẹ Chi vay tiền của bố mẹ Hà song chưa trả. Gần đây, thấy Chi đi nước ngoài về có xe máy xịn nên Hà nhắn tin cho Lan để đòi nợ của gia đình.Nghe em họ báo sự việc, Chi bực tức nên trưa 11/2 đã cùng Lan chặn đánh, lột đồ Hà trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh.Công an thị xã Hồng Lĩnh đang củng cố hồ sơ, đưa ra hướng xử lý phù hợp những người liên quan.Thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh cho biết, sáng nay nhà trường đã yêu cầu nữ sinh bị đánh, người tham gia đánh và một em quay video tung lên mạng viết tường trình.''Sau khi có kết quả xử lý của cơ quan công an, Ban giám hiệu sẽ đưa ra hướng kỷ luật đối với các em theo điều lệ nhà trường'', thầy Thám nói.Ngày 12/2, mạng xã hội xuất hiện video hơn 2 phút quay cảnh nữ sinh bị hai cô gái đánh trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Cô gái đội mũ bảo hiểm đỏ liên tục giật tóc, đấm vào người nữ sinh rồi buông lời đe dọa.Cô gái áo đen cũng lao vào đấm, tát vào mặt nạn nhân. Thấy nạn nhân bị lột đồ, một nam sinh đã chạy lại can ngăn. Hai kẻ hành hung sau đó bỏ đi.*Tên các nữ sinh đã được thay đổi