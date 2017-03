Nửa đêm thanh niên 21 tuổi đưa nữ sinh cấp 2 ở Vĩnh Long về phòng trọ rồi dụ dỗ thực hiện hành vi giao cấu.

Nguyễn Quốc Cường bị điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. Ảnh: C.A.

Ngày 21/3 Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã lấy lời khai Nguyễn Quốc Cường (21 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Bình, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo cảnh sát, khoảng 1h sáng 17/3, Thùy (14 tuổi, đã đổi tên) gọi cho Cường qua nhà chở đi chơi. Lúc này, thanh niên 21 tuổi đến đưa bạn gái “nhí” về phòng trọ của mình tại ấp Phú Hưng (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Tại đây, lợi dụng sự ngây thơ của bé gái, Cường đã dụ làm “chuyện người lớn”. Sáng hôm đó, anh ta đưa thiếu nữ về nhà thì bị gia đình em này phát hiện. Thùy thừa nhận việc bỏ nhà đi chơi qua đêm và quan hệ với Cường.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận việc đã quan hệ tình dục với nạn nhân. Thanh niên này khai quen biết và có tình cảm yêu đương với Thùy từ trước Tết Nguyên đán.