Nữ Việt kiều Australia bị người tình bóp cổ chết ở Sài Gòn

Con hẻm nơi xảy ra vụ nữ Việt kiều bị giết.

Khoảng 21h ngày 2/9, Nguyễn Thanh Sơn (50 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với người tình là nữ Việt kiều Australia (54 tuổi) tại căn nhà trong hẻm 71 đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. Cả hai sau đó cự cãi nên anh ta dùng tay bóp cổ người phụ nữ tử vong.Sau khi gây án, Sơn tự vẫn nhưng không chết nên sáng nay gọi điện cho công an đầu thú. Anh ta sống với nữ Việt kiều đã nhiều năm nhưng không đăng ký kết hôn.Công an đã đưa Sơn về trụ sở để lấy lời khai, điều tra vụ án.

Theo VnExpress