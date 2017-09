Nửa đêm lẻn sang nhà hàng xóm hiếp dâm gia chủ

Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Trần Văn Quý (44 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp) về tội hiếp dâm.Trước đó, Quý phát hiện cụ bà 72 tuổi (hàng xóm) ở nhà một mình nên trong đêm sang cúp cầu dao điện, sau đó chui vô mùng khống chế thực hiện hành đồi bại.Đến sáng hôm sau, bà cụ đến cơ quan Công an trình báo. Quý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp ra lệnh bắt khẩn cấp và đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh