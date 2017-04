TPO - Ngày 3/4, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Hà Văn Chấn (SN 1988, thôn Thanh Liêm, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) về hành vi dâm ô với bé gái T.O. (SN 2003, thôn Thanh Liêm).

Trước đó, chiều 28/3, ông H.V.T. đến Công an huyện Phú Thiện trình báo việc con gái ông là T.O. bị Chấn dâm ô. Chiều 29/3, được sự vận động của gia đình Chấn mới đến Công an huyện trình diện.

Chấn khai nhận vào tối 27/3 thấy bé gái T.O. ở nhà một mình, Chấn đã có men rượu trong người, lao vào sờ soạn rồi dâm ô bé gái H.T.T.O. Bị em của bé H.T.T.O. phát hiện, Chấn mới bỏ bé gái H.T.T.O. ra, rồi đi về.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Chấn chỉ cấu thành tội dâm ô trẻ em, bởi khi đưa bé gái H.T.T.O. đi giám định pháp y không xác định hành vi hiếp dâm.