TPO - Chiều 18/1, tin từ Công an thành phố Huế cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngân (tức Trắng, 25 tuổi) về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời, củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Trường Quân (tức Bốn, 45 tuổi, cả hai cùng trú tại Huế) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Lê Trường Quân (trái) tại cơ quan công an. Trước đó, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh TT-Huế thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, qua đó phát hiện cơ sở kinh doanh, mua bán hàng phế liệu D.T (đường Vạn Xuân, phường Kim Long, Huế) chuyên tháo dỡ xe gắn máy đã qua sử dụng nhằm bán phụ tùng, phế liệu với nhiều dấu hiệu bất minh. Qua trinh sát tại hiện trường, lực lượng PC 52 nhận thấy các xe gắn máy không có biển số, nghi là do phạm tội mà có. Đơn vị lập tức huy động lực lượng kiểm tra, xác minh. Tiến hành công tác đấu tranh, trinh sát phòng PC52 đã làm rõ đối tượng Lê Trường Quân (tức Bốn, 45 tuổi, trú đường Nguyễn Hàm Ninh, phường Phú Hậu, Huế - hành nghề tài xế taxi) là người chuyên đưa xe gắn máy đến cơ sở phế liệu D.T để bán. Đáng chú ý, Quân là đối tượng có 2 tiền án cưỡng đoạt tài sản và buôn bán trái phép chất ma tuý. Dưới vỏ bọc hoạt động cầm đồ không phép của mình, Quân tiếp tay tiêu thụ tài sản là xe gắn máy do Nguyễn Ngân (tức Trắng, 25 tuổi, ngụ phường Kim Long, Huế) trộm cắp được đem đến bán. Quân mua tài sản do phạm tội mà có này để bán lại cho người khác kiếm lời. Điều tra ban đầu của công an, riêng trong năm 2016, Quân đã “bao tiêu” cho Ngân 9 xe gắn máy có nguồn gốc trộm cắp. Số tiền thu được hàng chục triệu đồng từ bán xe trộm cắp, Ngân dùng để tiêu xài cá nhân. Qua xác minh điều tra, Phòng PC52 Công an TT-Huế đã thu giữ được 6 xe gắn máy là tang vật của các vụ án trộm cắp trên địa bàn Huế và những huyện, thị xã lân cận. Các tang vật và đối tượng liên quan này hiện được bàn giao cho Công an thành phố Huế tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.