TP - Rạng sáng 22/12, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội đột kích cơ sở sản xuất ma túy “đá” của đối tượng Thạch Văn Hòa (60 tuổi), ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng Thạch Văn Hòa. Ảnh: Zing

Cảnh sát bắt quả tang Thạch Văn Hòa đang bán ma túy tổng hợp cho Đỗ Hiệp Hải (59 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) và Nông Thị Hường (21 tuổi, trú ở huyện Đan Phượng). Tại nơi ở của Hòa, cảnh sát thu giữ hơn 10 kg ma túy “đá” (trị giá khoảng trên 10 tỷ đồng), 31 triệu đồng cùng nhiều tiền chất, phương tiện để sản xuất ma túy.

Cách đây khoảng một tháng, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ chặn giữ 2 ô tô có biểu hiện nghi vấn chạy với tốc độ cao trên tuyến đường thuộc khu 3, phường Vân Cơ, TP Việt Trì. Phát hiện cảnh sát, các đối tượng đã điên cuồng tháo chạy, đâm hỏng 2 phương tiện của lực lượng công an song không thoát. Kiểm tra 2 xe ô tô, phát hiện 300 bánh heroin được ngụy trang, cất giấu dưới đáy 5 can nhựa loại 30 lít.

Ngay lập tức, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng ngồi trên hai xe ô tô nêu trên và tổ chức điều tra khai thác. Quá trình mở rộng vụ án, CQĐT đã làm rõ hành vi phạm tội của Thạch Văn Hòa. Đối tượng này thuê nhà ở phường Đại Mỗ để sản xuất trái phép chất ma túy.