Tiến hành kiểm tra căn nhà có nhiều biểu hiện nghi vấn, cơ quan chức năng phát hiện 4 nam, nữ thanh niên sử dụng ma túy đá tập thể.

Các đối tượng sử dụng ma túy tập thể bị phát hiện

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 20/1, trong lúc tuần tra giao thông, Đội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) và Công an xã Long An đã phát hiện căn nhà có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Căn nhà được xác định là của ông Võ Văn Kha (48 tuổi, ở ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ), lúc này không có ông Kha ở nhà mà chỉ có 4 thanh niên trong đó có 1 nữ.

Lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân của 4 đối tượng trên, trong đó có 2 đối tượng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và cả 4 đối tượng đều có biểu hiện “ngáo đá”.

Qua kết quả kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với ma túy. 4 đối tượng gồm Bùi Hồ P.A. (SN 2002, đang học lớp 9), Trương Hoàng Minh C. (SN 2001, ngụ ấp Phú An, xã Long An), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1994, ngụ ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) và chủ nhà Võ Minh Thật (SN 1997).

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã tụ tập sử dụng ma túy đá ở nhà Thật mấy ngày nay, do ba mẹ Thật đi làm xa không có ở nhà và mua ma túy của một đối tượng chưa rõ họ tên và địa chỉ ở TP Vĩnh Long, riêng Đạt khai chỉ đến chơi không có sử dụng ma túy chung mà tự mình sử dụng ma túy ở nhà vào ngày 17/1.

Ngoài ra Công an còn thu giữ tại nhà của Thật nhiều hung khí gồm dao, mã tấu và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.