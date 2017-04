TPO - Sau gần 1 năm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo làm rõ gói thầu xe buýt tuyến số 72 và 82, đến nay Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra sai phạm tại 2 gói thầu này.

Cụ thể, ngày 18/3, Cty TNHH Du lịch, Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến có văn bản số 162 gửi cơ quan chức năng, tố cáo Cty CP Dịch vụ vận tải Bảo Châu có hành vi gian lận hồ sơ để tham gia đấu thầu “gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 72 và số 82”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (thời điểm đó là Phó Thủ tướng) chỉ đạo: Giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung tố cáo.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo Bộ Công an làm rõ gói thầu xe buýt tuyến số 72 và 82, do Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư. Ngày 8/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an có văn bản số 1666 về việc chuyển hồ sơ vụ việc sang Thanh tra Chính phủ để giải quyết.

Văn bản 1666 nêu rõ: Sau quá trình xác minh về những sai phạm của Cty CP Dịch vụ vận tải Bảo Châu (Cty Bảo Châu) trong việc tham gia đấu thầu gói thầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 82, lộ trình bến xe Yên Nghĩa – Tế Tiêu được trợ giá từ ngân sách của TP Hà Nội.

Gói thầu này do Trung tâm quản lý và Điều hành giao thông thuộc Sở GTVT Hà Nội triển khai, tổ chức. Đến nay, C46 nhận thấy, hồ sơ dự thầu của Cty Bảo Châu có nhều nội dung không chính xác, số liệu chênh lệch nhau khá lớn.

Sau khi xác minh, làm rõ, C46 xác định, Cty Bảo Châu đã kê khai không đúng sự thật về doanh thu các năm 2012; 2013 và 2014 trong hồ sơ đấu thầu gói thầu xe buýt số 82; Cty Bảo Châu đã vi phạm vào những hành vi bị cấm (gian lận) trong quy định về thủ tục đấu thầu của Sở GTVT TP Hà Nội. Cụ thể Cty Bảo Châu đã vi phạm vào Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, C46, Bộ Công an chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Thanh tra Chính phủ làm căn cứ để tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, Bộ Tài chính đã cơ bản thống nhất quan điểm với Kết luận số 135/KL của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ nêu căn cứ để xác định chênh lệch doanh thu nêu trong kết luận.

Cụ thể, năm 2012, theo Thanh tra Chính phủ, chênh lệch doanh thu lên tới 11,99 tỷ đồng (từ 21,707 tỷ đồng lên tới 33,698 tỷ đồng); năm 2013 chênh lệch doanh thu 15,76 tỷ đồng; năm 2014 chênh lệch doanh thu là 13,97 tỷ đồng do Cty Kiểm toán và Dịch vụ định giá Thăng Long T.D.K kiểm toán với báo cáo tài chính của Cty CP Dịch vụ vận tải Bảo Châu.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ bổ sung các tư liệu cụ thể: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng, kiểm toán báo cáo tài chính giữa Cty CP dịch vụ vận tải Bảo Châu và Cty Kiểm toán Thăng Long -T.D.K; báo cáo kiểm toán, hồ sơ dự thầu... làm cơ sở cho các nội dung kết luận thanh tra. Những ý kiến các bộ, ngành liên quan sẽ bổ sung thêm thông tin để lãnh đạo Chính phủ họp, ra ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ với nội dung tố cáo trên.