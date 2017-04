TPO - Các tiếp viên khai nhận ‘đi khách’ tại tiệm 1 triệu đồng/lượt.

‘Chủ chứa’ Lâm Thị Thùy Dung tại tòa ngày /4. Ảnh: Tân Châu

Ngày 5/4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt ‘chủ chứa’ Lâm Thị Thùy Dung, sinh năm 1977, ngụ tại quận 5, TP.HCN, 3 năm, 6 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”.

Theo nội dung vụ án, ngày 10/3/2016, Công an quận 5 phối hợp với trinh sát Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45), CA TP.HCM kiểm tra tiệm hớt tóc Thùy Vân (số 1159 B Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5) do Lâm Thị Thùy Dung làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang hai cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, các tiếp viên tại đây khai nhận, khi có khách đến hớt tóc sẽ được các tiếp viên mời mua dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Tiếp viên trả cho Lâm Thị Thùy Dung 150 ngàn đồng ‘tiền phòng’.

Ngoài ra, mỗi tiếp viên phải nộp 20 ngàn đồng ‘tiền vệ sinh’ và 150 ngàn đồng/tháng để Dung mua Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên ‘chủ chứa’ Dung không mua mà chiếm đoạt luôn.