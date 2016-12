TPO - Trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ 1A, trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT Nghệ An) liên tiếp phát hiện trên 3 xe khách chở thực phẩm động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Số vịt trời không giấy tờ nguồn gốc bị cơ quan chức năng thu giữ.

Ngày 27/12, thông tin từ Trạm CSGT 5.1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trong những ngày qua, đơn vị đã liên tục bắt giữ 3 vụ vận vụ vận chuyển sản phẩm động vật và gia cầm trái phép.

Theo đó, vào khoảng 19h30p, (ngày 26/12), trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), tổ công tác Trạm CSGT 5.1 phát hiện một xe khách có biểu hiện khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra xe khách mang BKS: 30Z - 7978 do tài xế Phan Huy Hoàng (SN 1973), trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, điều khiển chở 4 thùng xốp chứa 289 kg xương sụn ức gia cầm. Toàn bộ số thực phẩm trên không có giấy tờ hợp lệ, đã bốc mùi hôi thối được vận chuyển ra Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, ngày 24,25/12, Trạm CSGT 5.1 đã phát hiện xe khách mang BKS 49B - 010.10 do tài xế Nguyễn Đức Dũng (SN 1983, trú tại tỉnh Phú Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, trên xe có 5 thùng xốp chứa 270 kg sản phẩm động vật gồm da, chân trâu bò.

Sau đó, tổ công tác CSGT tiếp tục phát hiện xe khách mang BKS : 76B 00819 do tài xế Bùi Thế Hải (SN 1976, ở TP Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe chở 8 giỏ nhựa, bên trong đựng 56 con vịt trời không có giấy tờ kiểm dịch.

Ngay lập tức, trạm CSGT 5.1 đã lập hồ sơ và bàn giao số thực phẩm động vật và gia cầm cho Trạm thú y Diễn Châu tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tết Nguyên Đán đang đến gần, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở nên cấp thiết. Việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh ngày càng nhiều gây bất an cho người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm những trường hợp này.