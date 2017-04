TP - Trả lời báo chí hôm 5/4, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nói rằng, chưa nghe báo cáo cụ thể vụ việc, nên chưa có văn bản chỉ đạo. Quan điểm là sẽ làm rõ và xử lý nghiêm (nếu có vấn đề), ông cho biết.

Khu nhà vườn được xây dựng quy mô trên đất nông nghiệp của ông Đấu.

Rầm rộ hàng tháng trời

Cụm công trình nhà vườn hoành tráng này mọc ngay trên khu đất nông nghiệp do vợ chồng ông Nguyễn Văn Đấu, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đứng tên chủ sử dụng đất tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Công trình được xây dựng rầm rộ và hoàn thành hơn 1 năm nay nhưng không hiểu vì sao không bị xử lý.

Quần thể nhà vườn trên gồm ngôi nhà chính là một căn nhà vườn lợp ngói kiểu mái Thái rộng hàng trăm mét vuông. Bên cánh phải là căn nhà gỗ 3 gian thiết kế mở theo kiểu nhà mát. Bên cánh trái là một nhà lục giác. Toàn bộ diện tích đất còn lại được trồng cỏ, trồng cây cảnh và đường đi lát đá. Bao quanh khu nhà là tường rào cao hơn 3 mét, trên đầu tường giăng dây thép gai và bộ cổng lớn che kín. Theo quan sát của chúng tôi, khu đất này không còn diện tích đất nào để dành cho sản xuất nông nghiệp. Người dân địa phương cho biết, thường cuối tuần, vẫn thấy ông Đấu về đây ở, thỉnh thoảng khách tấp nập vào khu nhà vườn. Người dân cho rằng, công trình nhà vườn này xây cất rầm rộ kéo dài hàng tháng trời mà không thấy chính quyền xử lý, còn người dân khi xây cất mà vi phạm là ngay lập tức chính quyền địa phương đến kiểm tra, xử phạt.

Tìm hiểu tại UBND xã Xuân Thạnh, chúng tôi được biết, công trình nhà vườn xây cất trên đất của ông Đấu nằm trên thửa đất 15 (diện tích 1.600m2) và thửa 71 (diện tích 628m2) thuộc tờ bản đồ địa chính số 34, ấp Trần Hưng Đạo đứng tên ông Nguyễn Văn Đấu và bà Trần Thị Dược Lan đăng ký quyền sử dụng đất vào tháng 7/2014 và tháng 9/2014. Toàn bộ diện tích đất này được quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp. Thời điểm khu biệt thự được xây cất, ông Đấu đang làm trưởng công an huyện Thống Nhất, sau đó ông Đấu được điều chuyển về Tỉnh ủy Đồng Nai giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức.

“Nhà cửa trên đất là của con rể”

Theo ông Hà Tấn Hải, cán bộ địa chính xã Xuân Thạnh, đất nông nghiệp không được xây dựng nhà ở, tuy nhiên người dân vẫn được xây dựng nhà cấp 4 để ở trông coi sản xuất và xây dựng phải thông báo với chính quyền địa phương. Đối với trường hợp đất của ông Đấu có làm đơn xin xây hàng rào để bảo vệ đất và xây căn nhà cấp 4. Tuy nhiên, ông Hải cho biết hồ sơ này do một cán bộ phụ trách xây dựng quản lý, vị cán bộ này lại đang đi học nên chưa rõ. Ông Hải cho biết, có nghe phản ánh về xây dựng trên khu đất của ông Đấu, nhưng do khu vực ở xa, tường rào của khu đất này cao, cổng kín nên không vào kiểm tra được. Trong khi đó, ông Phạm Hà Đông - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh, có kiểm tra và nhắc nhở. Ông Đông nhìn nhận, chính quyền quản lý chưa chặt, một phần do khu đất được xây dựng này trong vùng sâu (cách trung tâm xã khoảng 4km- PV). Chúng tôi đặt vấn đề sẽ xử lý như thế nào đối với công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Đông nói: “Theo quy định là kiểm tra, nếu phát hiện sai, sẽ phải lập biên bản xử phạt hành chính, buộc chủ sử dụng đất phải trả lại hiện trạng ban đầu”.

Để rõ hơn về sự việc này, chúng tôi liên hệ và được ông Đấu tiếp tại trụ sở làm việc với sự có mặt của ông Phan Đình Quảng, Chánh văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai. Tuy nhiên, không trả lời nội dung vụ việc chúng tôi cần xác minh, ông Quảng cho rằng, ông Đấu là cán bộ của Tỉnh ủy quản lý, nên mọi thông tin liên quan ông Đấu, cơ quan báo chí phải có công văn và phải được sự chấp thuận của lãnh đạo vì “làm việc phải có nguyên tắc” .

Riêng ông Đấu chỉ cho biết nhà cửa trên khu đất được nêu là của con rể ông. Ông Đấu nói rằng chỉ trả lời đầy đủ bằng văn bản.