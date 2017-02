“Trong số các nạn nhân bị thương chỉ có 2-3 người bị thương nặng do sức ép của vụ nổ và rất may trong số này không có ai nguy hiểm đến tính mạng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng, gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng” - ông Quỳnh cho hay.

Ông Lê Văn Tòng, Giám đốc hợp tác xã Ka Long cho biết, chiếc xe khách gặp nạn là xe của HTX, đang trên đường từ Thái Nguyên đi Quảng Ninh. “Sau khi xảy ra sự việc lái xe đã báo về cơ quan và khoảng 30 phút sau chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân. Theo thông tin, hình ảnh chúng tôi nắm được thì vụ nổ xảy ra tại ở khu vực giữa xe. Lái xe báo cáo thời điểm đó xe chở theo hơn 30 hành khách” - ông Tòng nói.

Chiều tối 22/2, trao đổi với phóng viên về nguyên nhân vụ nổ, đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ nổ do vật nổ gây ra; loại bỏ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ là do chập điện hoặc do xăng gây nên.