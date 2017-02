Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm những người đua xe trái phép hôm mùng 3 Tết.

Hơn 30 người bị xử lý

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, về vụ 200 người đua xe trái phép ở Bình Dương.Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng, có phương án phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.Bên cạnh đó, các cơ quan phải khẩn trương điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm, nhất là người cầm đầu, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép thì truy tố hình sự để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra các hoạt động tương tự.Trước đó sáng 30/1, khoảng 200 người đi xe máy tụ tập, dàn hàng ngang, chặn các phương tiện trên Đại lộ Bình Dương đoạn qua Suối Cát, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, để tổ chức đua xe trái phép, làm náo loạn đường phố.