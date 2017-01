Công an huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đang làm rõ nghi án người bố dùng xăng tưới vào hai con nhỏ rồi châm lửa đốt gây xôn xao dư luận địa phương.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc xảy ra khoảng 4h sáng ngày 7/1 trên địa bàn khu 5 xã Quảng Nạp, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó vào rạng sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ nhà anh B.M.Q. (SN 1980) và phát hiện trong nhà lửa cháy lớn. Nhiều người dân đã hô hoán lập tức phá cửa cứu người.

Bên trong căn nhà, ba bố con anh Q bốc cháy như ngọn đuốc và được người dân dùng chăn thấm nước rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc ngay sau đó được báo cho Công an xã Quảng Nạp. Có mặt tại hiện trường, nhận định đây không phải vụ cháy bình thường Công an xã đã báo cáo lên Công an huyện Thanh Ba.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Mai Xuân Quân – Trưởng Công an xã Quảng Nạp cho biết, hiện tại 3 bố con anh Q. đang điều trị tại Viện Bỏng Trung ương. Trong đó, người con đầu và anh Q. bị bỏng khá nặng, người còn lại vẫn đang mê man.

“Theo hồ sơ điều tra, khoảng 4h sáng ngày 7/1 anh Q. tỉnh dậy chốt cửa phòng nơi 2 đứa con đang ngủ. Sau đó ra xe máy tháo lấy xăng rồi đi vào tưới xăng lên người các con và cửa phòng để châm lửa đốt”, ông Quân thông tin.

Ông Quân cũng cho biết, anh Q. và vợ đã ly hôn khoảng hơn 1 tháng trước, anh Q. ở với bố mẹ đẻ và 2 đứa con trai.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.