Bị nhắc nhở không được chèo kéo khách tại khu vực cổng bến xe Vinh (Nghệ An), Hòa về nhà mang theo 2 thanh kiếm chạy tới tìm nhân viên bến xe "nói chuyện".

Hòa cầm kiếm thị uy tại cổng bến xe Vinh đêm 12/3. Ảnh: Camera an ninh

Hơn 20h ngày 12/3, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng bến xe Vinh, cùng nhân viên tên Vinh làm nhiệm vụ tại cổng bến xe Vinh nhắc nhở một số phụ xe các tuyến phải vào trong khu vực đỗ để bắt khách, không được chèo kéo khách phía ngoài cổng gây mất trật tự.

Trong khi hầu hết chấp hành thì Đào Đức Hòa (41 tuổi, trú TP Vinh) là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội to tiếng quát tháo, chửi mắng nhân viên tên Vinh.

Sau vài lời tuyên bố "ở đây tao muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, không ai có quyền ngăn...", Hòa chạy về nhà gần đó lấy 2 thanh kiếm và dao quay trở lại bến xe tìm anh Vinh để "nói chuyện".

Có người thông báo bị kẻ cầm hung khí truy tìm, anh Vinh vội chạy trốn. Hòa cầm dao kiếm chạy vài vòng quanh sân bến xe và khu vực trước cổng, vừa chạy vừa đòi chém nếu bắt gặp. Một số phụ xe cùng nhân viên bến đã cố khuyên can.

Lợi dụng Hòa sơ hở, một đồng nghiệp đã tước được hung khí trên tay anh ta. Ngay sau đó cảnh sát 113 Công an Nghệ An phối hợp với công an phường Lê Lợi (TP Vinh) đã khống chế Hòa.

Diễn biến vụ việc được nhiều góc máy camera an ninh tại bến xe ghi lại.

Tại trụ sở công an, Hòa có biểu hiện nghiện nên được test nhanh, kết quả dương tính với chất ma túy. Anh ta đã bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại TP Vinh.

Theo hồ sơ cảnh sát, Hòa có 5 tiền án về trộm cắp tài sản và ma túy.