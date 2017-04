Cơ quan liên ngành tỉnh Tiền Giang kiểm tra hành chính, bắt quả tang 2 nữ tiếp viên múa khỏa thân phục vụ khách tại một quán karaoke.

Đội Kiểm tra liên ngành 178 gồm: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) vừa bắt quả tang và lập biên bản xử lý 1 cơ sở kinh doanh karaoke có nhân viên múa thoát y 100%.Khoảng 14h ngày 11/4, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Tiền Giang kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Thy Thy của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dũng (địa chỉ tại ấp 4, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho) phát hiện tại phòng K003 có 2 nữ tiếp viên đang múa thoát y. Trong phòng này, còn có 3 thanh niên đang hát karaoke và uống bia.Qua làm việc với ngành chức năng, 2 nữ tiếp viên múa thoát y khai nhận do chủ cơ sở gọi đến để phục vụ khách. Hai nhân viên này quê ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và Thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang.3 thanh niên có mặt trong phòng karaoke này cũng bị ngành chức năng triệu tập làm rõ.Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh Tiền Giang đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang ký Quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 158 của Chính phủ về việc “Dùng các phương thức phục vụ có tính chất kiêu dâm” với mức phạt có thể từ 20-30 triệu đồng.