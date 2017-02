Một nam thanh niên đòi kiểm tra tất cả các phòng trọ tìm vợ và đã cãi nhau với quản lý. Hậu quả là bị quản lý phòng trọ đâm chết tại chỗ.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khới tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thái Bình (24 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi tội “Giết người”.



Nạn nhân trong vụ án là Tô Văn Thắm, bị Đinh Thái Bình dùng dao đâm 3 nhát tử vong tại chỗ. Ngoài ra, Bình còn dùng dao gây thương tích cho Tô Văn Phi do đi cùng với Thắm.



Ngày 1/1, Thắm cùng Phi đi chơi đến tối mới về phòng trọ ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Khi Thắm đi chơi, chị Nguyễn Thị Kim Hương (vợ Thắm) cũng khóa cửa đi chơi cùng bạn là Phan Thị Hồng Nhung.



Thắm về nhà trọ lúc trời nhá nhem tối, không thấy vợ nên đến nơi ở của chị Nhung để tìm vợ. Đến nơi, Thắm thấy Đinh Thái Bình là quản lý dãy trọ đang ngồi ăn cơm nên hỏi. Bình trả lời không biết thì Thắm đòi kiểm tra từng phòng trọ tìm vợ.



Bình không đồng ý nên dẫn đến hai bên cãi nhau. Bình chạy vào nhà lấy dao rượt đuổi đâm Thắm 3 nhát khiến Thắm chết tại chỗ. Sau đó, Phi dùng vỏ chai bia định đánh trả nhưng bị Bình đuổi theo đâm vào đầu và tay.



Sau khi gây án, Bình lấy xe máy bỏ trốn sang nhà bạn sau đó đến một chung cư ở quận 3 (TP.HCM) trốn. Từ nguồn tin và tài liệu điều tra, Công an quận Bình Tân đã ập vào bắt Đinh Thái Bình và chuyển hồ sơ lên cấp thành phố điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

