TPO - Hai xe khách vận chuyển gỗ lậu trong đêm vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ.

Lực lượng CSGT số 2 đang kiểm tra xe tải vận chuyển gỗ lậu.

Sáng 26/2, Đội CSGT số 2 - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện 2 xe chở gỗ lậu lúc 3h sáng cùng ngày.

Thời điểm trên trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km1325, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam), đội CSGT số 2 phát hiện 2 xe tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải BKS 92C-021.26 do tài xế Phan Tá Phước (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển chở 2 phách gỗ, 1 bi gỗ tròn, 12 cục gỗ nu và xe tải BKS 92K-6917 do Võ Văn Sinh (trú xã Điện An, thị xã Điện Bàn) điều khiển chở 2 phách gỗ chưa xác định được chủng loại. Cả hai tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ về nguồn gốc số gỗ.

Sau khi lập biên bản vụ việc, Đội CSGT số 2 đã bàn giao cho Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra làm rõ.