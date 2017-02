Mùng 2 tết, Đại đến tiệm cắt tóc quay lén cảnh chủ tiệm đang tắm rồi sau đó dùng để tống tình, tiền. Khi anh ta đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Công an Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) ngày 3/2 đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, quê xã Nam Phương Tiến, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, chiều ngày 29/1, Đại đến tiệm cắt tóc L.K tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP Biên Hoà do chị P.T.K (32 tuổi) làm chủ. Tại đây, Đại lén quay clip cảnh chị K tắm rồi bỏ đi.



Ngày 30/1, Đại quay lại cho chủ tiệm cắt tóc này xem clip đó rồi yêu cầu được quan hệ tình dục và sẽ xoá clip đó. Chị K không đồng ý thì Đại yêu cầu phải đưa tiền.



Đến 17h ngày 1/2, tại tiệm cắt tóc của chị K, khi Đại đang nhận của nạn nhân số tiền 5 triệu đồng thì bị Công an xã Tam Phước bắt quả tang.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh