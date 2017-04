Sau khi quay lén cảnh nữ sinh Hoa tắm, nhóm thiếu niên đã gửi clip qua Facebook cho nữ sinh này và người thân nạn nhân với mục đích tống tiền.

Ngày 18/4, ông Lê Quang Tài, Phó trưởng Công an xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy để làm rõ vụ một nữ sinh lớp 9 bị một nhóm thiếu niên quay clip khi đang tắm để tống tiền.



Người bị quay clip khi đang tắm là em Hoa (15 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi). Qua thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định nghi phạm thực hiện hành vi Cưỡng đoạt tài sản là H.C., N.Đ.L. và N.V.Q. (cùng 15 tuổi, trú ở xã Thủy Phù). Nhóm thiếu niên này đã bị cảnh sát triệu tập để làm rõ sự việc.



Tại cơ quan điều tra, nhóm thiếu niên khai nhận: L. là người dùng điện thoại quay lén video cảnh nữ sinh Hoa đang tắm tại nhà vào ban đêm. Sau đó, L. đưa video cho C. và Q. cùng xem.



Sau khi xem clip, nhóm thiếu niên nảy sinh ý định tống tiền nạn nhân. Theo đó, nhóm này đã gửi clip qua Facebook của nạn nhân, chị gái nạn nhân và một người bạn thân của nữ sinh để tống tiền.



Với thủ đoạn này, nhóm của L. đã buộc nạn nhân cùng người thân phải nhiều lần nộp tiền vào tài khoản điện thoại của mình và 3 triệu đồng tiền mặt. Được biết, nhóm thiếu niên này đã bỏ học.

Theo Zing