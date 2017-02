Chạy xe không vững, Hiếu quẹt vào xe máy dựng bên đường rồi đâm gục chủ xe.

Ngày 15/2, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam Cán Văn Hiếu (trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu) về tội giết người.



Trước đó, ngày 26/1, sau khi uống rượu Hiếu chở bạn nhậu về nhà. Trên đường đi về, do xỉn rượu Hiếu va quẹt vào một xe máy dựng bên đường. Anh Lý Văn Banh (trú xã Châu Hoàn) thấy xe mình bị ngã nên chạy ra cự cãi, Hiếu rút dao bấm trong túi quần ra đâm làm anh Banh tử vong sau đó.



Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Công truy bắt khi Hiếu lẩn trốn trên núi cao.

Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh