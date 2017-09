Rủ đồng bọn vây đánh chủ nợ để cướp lại xe máy

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT – CAQ Hai Bà Trưng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Quốc Dũng (SN 1990); Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1995) cùng trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phan Văn Thuần (SN 1993, trú xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 8/2017, Dũng vay 10 triệu đồng của một người phụ nữ và để lại chiếc xe máy làm tin. Đến hẹn trả nợ nhưng Dũng không có tiền, người phụ nữ đã mang chiếc xe đi cầm cố cho người khác.

Ngày 12/8, người nhận cầm cố chiếc xe gọi điện cho Dũng, yêu cầu mang tiền đến chuộc xe với tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 12 triệu đồng cho 8 ngày tại cổng công viên Thống Nhất.

Do không đồng ý với việc tính số lãi, Dũng đã gọi Nguyễn Quốc Mạnh và Phan Văn Thuần mang theo hung khí ra điểm hẹn tấn công người chủ cầm đồ sau đó bỏ trốn về Yên Bái. Không lâu sau đó, các đối tượng bị công an quận Hai Bà Trưng và công an huyện Yên Bình bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà