TPO - Ngày 27/2, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng hiếp dâm nữ học sinh đã đến công an huyện đầu thú.

Lang Văn Hùng ( SN 1996) trú tại xóm Vạn, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn được bạn bè giới thiệu và cho số điện thoại của cháu T. hiện đang là học sinh THCS trên địa bàn. Vào lúc 22h ngày 22/2, khi cháu T. học bài thì nhận được điện thoại giới thiệu “anh là Hùng” muốn em đến nhà chơi. Sau khi nhắn tin qua lại cuối cùng cháu T. đồng ý. Đến nhà, Hùng dắt tay cháu T. lên phòng ngủ của mình và hiện nguyên hình “yêu râu xanh”. Sáng ra cháu T. đầu tóc bù xù đi về. Thấy con gái dáng vẻ bất thường, gia đình gặng hỏi thì T. khai bị anh Hùng ép giao cấu. Những ngày đầu biết tin công an xã Nghĩa Thắng đang truy lùng mình Hùng bỏ trốn, nhưng sau đó được người thân và bạn bè khuyên bảo nên Hùng đã đến công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.