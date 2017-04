Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra vụ xâm hại tình dục xảy ra tại An Phước.

Mẹ của nạn nhân cũng là vợ của người chồng xác nhận sự việc

Theo nội dung vụ việc, ngày 29/3, bà Nguyễn Thị M (ngụ xã Quới Thiện) đến cơ quan Công an trình báo về việc cháu ngoại là Phan Thị Linh Đ (11 tuổi, nữ sinh lớp 5) đang sống chung với cha ruột và ông nội là Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và Phan Thanh Sơn (62 tuổi) tại xã An Phước.

Khoảng thời gian này, Đ thường xuyên bị cha ruột và ông nội xâm hại tình dục. Sau đó, bé Đ đã kể lại sự việc cho bà ngoại nghe. Ngày 29/3, bà ngoại của cháu bé đã đến cơ quan Công an tố giác sự việc.

Qua điều tra, Tuấn thừa nhận từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với con gái 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3.



Sơn cũng thừa nhận, từ khoảng tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với với cháu nội 3 lần.



Ngày 30/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Mang Thít đã tạm giữ hình sự đối với Sơn và Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an đã hướng dẫn gia đình và đưa cháu bé đến bệnh viện để tiến hành các giám định y khoa. Chị X (34 tuổi, vợ của Tuấn và là mẹ của cháu bé) xác nhận sự việc trên. Lãnh đạo xã An Phước xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện Mang Thít đang tiến hành điều tra, làm rõ việc bé gái 11 tuổi tố ông nội và cha ruột xâm hại.