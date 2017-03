TP - Ngày 13/3, Bệnh viện Bạch Mai thông báo 9 sinh viên nhập viện vì ngộ độc methanol đã được giải độc và hồi sức thành công. Các bác sĩ cảnh báo, không chỉ rượu có methanol mà cả rượu nhập ngoại, rượu thuốc cũng có khả năng gây ngộ độc nặng cho người dùng.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, sau khi được điều trị tích cực, lọc máu, giải độc, hồi sức, đến ngày 11/3 cả 4 bệnh nhân nặng nhất phải thở máy đều đã được rút ống thở, giao tiếp được.

Đến sáng qua, cả 6 bệnh nhân còn lại đều tỉnh táo, giao tiếp tốt. Trong đó, có 4 bệnh nhân bị giảm thị lực, 3 bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não sẽ tiếp tục được làm các thăm dò để kiểm tra và đánh giá.

TS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nếu rượu chứa methanol đem đến những cái chết nhanh chóng thì ngay cả rượu thật, tức là rượu chứa etanol cũng làm cho người uống có nhiều nguy cơ phải đối mặt với các căn bệnh mạn tính như xơ gan, xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy, tim mạch, ung thư...

Rượu chứa cồn, tức là ancol etylic (etanol), rất độc hại cho cơ thể vì nó ảnh hưởng đến thể lực, tư duy, trí tuệ, khả năng lao động. Rượu là nguyên nhân gây tử vong, là một chất kích thích mạnh ngang hàng với heroin về mặt độc hại và nguy cơ lệ thuộc (nghiện rượu).

TS Vũ Trường Khanh cho biết: Nếu như 10 năm trước số bệnh nhân nhập viện bị xơ gan chủ yếu do viêm gan do virus thì gần đây chuyển biến thành xơ gan do rượu. Chỉ tính riêng tại Khoa Tiêu hóa, mỗi năm gần đây phải điều trị khoảng 3.000 bệnh nhân nội trú bị xơ gan, viêm tụy do rượu.

Bác sĩ Nguyên cho biết, nhiều người quan niệm sai lầm rằng rượu tự nấu không khử được andehit nên mới nguy hiểm, còn rượu nhập, được chưng cất tốt là không sao. Thực ra, ethanol vào cơ thể chuyển hóa vẫn là nguyên nhân gây tổn thương tế bào gan, gây xơ gan và ung thư gan.

Về cơ chế quản lý và giám sát rượu sản xuất thủ công, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết là việc của Bộ Công Thương. Về phía Bộ Y tế ông Phong cho hay chỉ có thể khuyến cáo người dân về cách sử dụng rượu để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu.