Cho rằng người đàn ông đứng ở trạm xe buýt là thanh niên gây hấn với mình trước đó, Lê Quang Trung ngồi trên xe rút súng bóp cò.

Hình ảnh Trung rút súng ngắn bắn người tại buổi thực nghiệm điều tra hiện trường

Sáng 12/4, Công an TP Đà Lạt cho biết vừa thực nghiệm hiện trường vụ án bắn người tại trạm xe buýt xảy ra đêm 11/4, trên đường Hoàng Văn Thụ, khu vực hồ Hoàng Văn, phường 4, Đà Lạt.



Tại cơ quan Công an TP Đà Lạt, Lê Quang Trung (35 tuổi, trú tại TP Đà Lạt), nghi can nổ súng bắn người, khai nhận khoảng 23h ngày 11/4, người này đi hát karaoke với bạn, khi ra về thì ghé vào quán bún để ăn khuya.



Tại đây, Trung gặp một người có tên thường gọi là Đỏ (chưa xác định danh tính) và xảy ra xô xát, Trung bị Đỏ xé áo, đánh liên tục vào người, sau đó Đỏ bỏ đi.

Trung lái xe về nhà lấy 2 thanh kiếm Nhật, một khẩu súng ngắn, 6 viên đạn và gọi thêm Nguyễn Đức Toàn cùng đi tìm Đỏ.



Trung và Toàn lái ôtô đi vòng qua đường Đoàn Thị Điểm nhưng không tìm được Đỏ. Khi Trung lái xe từ đường Trần Phú về phía đường Hoàng Văn Thụ, thì nhìn thấy một thanh niên trông giống Đỏ đứng ở trạm xe buýt bên hồ. Trung nghĩ đó là người đã đánh mình nên lái xe ngược lại, rồi chĩa súng về phía thanh niên trên và bóp cò.



Rất may viên đạn không trúng nạn nhân, người thanh niên bị bắn hụt hoảng sợ bỏ chạy vào một khách sạn gần đó nấp.



Ngay sau vụ việc xảy ra khoảng một giờ, Công an TP Đà Lạt mời Trung lên làm việc. Bước đầu, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi trên. Hiện Công an TP Đà Lạt đang mở rộng điều tra vụ án.