Gã trai 21 tuổi sang nhà hàng xóm chúc Tết, thấy chỉ có một mình nữ chủ nhân ở nhà, hắn đã bóp cổ, sau đó dùng dao chém nạn nhân để cướp tài sản.

Đỗ Đức Tuấn và tang vật

Khoảng 22h ngày 28/1, tức ngày mồng 1 Tết Đinh Dậu, Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo, tại thôn Tân Lập, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn xảy ra vụ cướp tài sản.Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tám, 41 tuổi, trú tại thôn Tân Lập, bị thương nặng, được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tuyên Quang. Tài sản bị cướp gồm một điện thoại di động, một dây chuyền vàng, một lắc vàng và 1,6 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng đã tẩu thoát.Ngay sau khi xử lý nguồn tin, lãnh đạo Công an huyện Yên Sơn đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội về trật tự xã hội đến ngay hiện trường phối kết hợp với Công an phụ trách địa bàn và lực lượng Công an xã Phú Lâm tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm theo dấu vết nóng.Địa điểm xảy ra vụ cướp tài sản là ngôi nhà xây 2 tầng nằm sát đường dân sinh thôn Tân Lập, xã Phú Lâm. Trong buồng ngủ, nơi chị Tám bị đối tượng đánh trọng thương, chăn màn, quần áo bị xáo trộn, trên giường có vết máu loang. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ công tác thu được nhiều dấu vết quan trọng phục vụ cho công tác điều tra, trong đó có một con dao phay chuôi gỗ dính máu được cất giấu phía hông nhà.Qua xác minh điều tra, Công an huyện Yên Sơn và các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được hung thủ gây án là Đỗ Đức Tuấn, 21 tuổi, người cùng thôn của nạn nhân.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với vận động gia đình bố, mẹ Tuấn liên lạc qua điện thoại xác minh nơi Tuấn lẩn trốn, rạng sáng ngày 29/1, tức ngày mồng 2 Tết, Công an huyện Yên Sơn đã bắt được Đỗ Đức Tuấn, khi hắn đang ẩn náu tại nhà một người quen cách nơi gây án hơn 10 cây số.Tại cơ quan Công an, Đỗ Đức Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày mồng 1 Tết, Tuấn đến nhà chị Tám chúc tết. Sau 30 phút nói chuyện, biết có mình chị Tám ở nhà, Tuấn đã đẩy chị vào buồng ngủ rồi dùng hai tay bóp cổ chị. Tiếp đó Tuấn xuống bếp lấy con dao phay lên chém vào đầu chị khiến chị bất tỉnh.Thấy chị Tám nằm bất động, Tuấn tưởng chị Tám đã chết nên lấy chăn chùm kín người chị Tám, sau đó lấy sợi dây chuyền vàng, lắc vàng cùng một điện thoại di động và hơn 1,6 triệu đồng rồi tẩu thoát.