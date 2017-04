TP - Quen biết qua mạng xã hội, nhiều phụ nữ ở Quảng Nam bị “bạn Tây” lừa hàng trăm triệu đồng dưới hình thức “tặng quà”.

Nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin sập bẫy khi nghe bạn Tây “tặng quà”.

Mất vài trăm triệu đồng để được nhận quà…lừa

Theo đơn trình báo của chị Hồ Thị Anh Th. (SN 1985, trú tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), đầu tháng 8/2016, qua Facebook, chị Th. quen với một người nước ngoài xưng tên là Allen Walter. Sau một thời gian, người này nói rằng, muốn tặng cho chị món quà nên Th. cho địa chỉ của mình. Ngày 1/2/2017, một phụ nữ xưng tên Đỗ Tuyết Trần, giới thiệu là nhân viên công ty chuyển quà tại Việt Nam điện thoại yêu cầu chị Th. chuyển tiền đóng phí nhận hàng để được nhận quà với số tiền 42,1 triệu đồng vào tài khoản mà cô ta cung cấp. Để nhận được quà, chị Th. đã chuyển tiền theo yêu cầu của Trần.

Sau đó, Đỗ Tuyết Trần tiếp tục gọi điện cho chị Th. báo tin rằng, do kiện hàng của người bạn chị Th. có kèm theo 50.000 USD nên bị phạt và đề nghị chị Th. phải đóng tiền phạt khi nhận hàng. Chị Th. liên lạc với Allen Walter và được Allen Walter xác nhận điều đó là đúng. Allen Walter nói với chị Th. cứ thực hiện theo yêu cầu của “nhân viên chuyển phát quà”. Tin tưởng, chị Th. chuyển tiếp 129 triệu đồng. Sau đó, Đỗ Tuyết Trần lại gọi điện cho chị Th. nói rằng, hàng có giá trị lớn nên chị Th. phải chuyển 170 triệu đồng để đóng tiền bảo hiểm cho kiện hàng, chị Th. lại tiếp tục chuyển số tiền theo yêu cầu của Tuyết Trần.

Chị Th. nhận được điện thoại từ Malaysia và nhận được email với địa chỉ ghi từ Ngân hàng SED BANK thông báo đã tạo cho Th. một tài khoản trực tuyến có số tiền trong tài khoản là 500 ngàn USD. Cũng theo thông báo này, chị Th. phải đóng 6% tiền thuế (tương đương 240 triệu đồng) mới nhận được mã hoạt động. Chị Th. Tiếp tục chuyển tiền để nhận mã hoạt động tài khoản trực tuyến. Sau khi đã chuyển 240 triệu đồng, chị Th. đăng nhập vào tài khoản trực tuyến nhưng lại nhận được yêu cầu phải có mã hoạt động cá nhân thì mới vào được tài khoản. Lúc này chị Th. nghi ngờ mình bị lừa nên gửi đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Cũng bằng chiêu thức nộp phí nhận quà này, chị Nguyễn Thị Cẩm T. (SN 1980, trú TP. Hội An) cũng mất gần 200 triệu đồng với đối tượng tự xưng là Frank Williams, quốc tịch Anh. Sau một thời gian quen qua mạng, đối tượng này thông báo gửi quà là hàng vải kèm theo 20.000 bảng Anh cho chị T. Sau đó, Frank thông báo cho chị T. là hàng vải đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không đúng thủ tục nên phải có tài sản bảo lãnh mới được nhận quà. Tin lời, chị T. đã chuyển 3 lần tiền vào tài khoản mang tên Tôn Thị Kim Hoa với số tiền 187 triệu đồng để bảo lãnh gói hàng. Chuyển tiền xong nhưng chờ mãi vẫn không thấy quà, chị T. mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Chị Trần Thị Mộng H. (SN 1978, trú tại TP. Hội An) cũng là nạn nhân của chiêu trò lừa đảo này. Chị H. được người bạn ngoại quốc tên là Michael Peter, quốc tịch Mỹ nói rằng đang chuyển cho chị món quà có giá trị lớn. Để nhận được bưu phẩm này, chị H. chuyển vào tài khoản do Michael Peter cung cấp là 1.100 USD. Sau đó, người bạn ngoại quốc tiếp tục yêu cầu chị H. gửi tiếp 2.500 USD nữa nhưng vì nghi ngờ bị lừa nên chị H. báo cơ quan công an.

Cảnh giác để tự bảo vệ mình

Theo công an tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây tại địa bàn đã có nhiều phụ nữ bị lừa với số tiền lớn. Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát các vụ việc lừa đảo do người nước ngoài gây ra dưới hình thức “tặng quà” và triển khai phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Viết Lợi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức chuyển quà, nộp phí hay mua – bán diễn ra phức tạp thời gian qua. “Phía cơ quan công an có văn bản chỉ đạo tập trung công tác điều tra, xử lý. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền, người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo này. Tuy nhiên, ở mỗi người dân cần tự nâng cao cảnh giác để không gây thiệt hại cho chính mình” - Đại tá Lợi cho hay.