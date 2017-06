TPO - Nạn nhân vay 300 triệu nhưng chỉ sau nửa năm, các đối tượng cộng cả lãi lẫn gốc vào thành 1,5 tỷ. Chúng dùng nhiều biện pháp như đe dọa chặt chân, giết chết hoặc bắc loa công suất lớn… để đòi nợ.

Các đối tượng cưỡng đoạt tài sản bị bắt giữ.

Ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng thuộc đường dây tín dụng đen vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một phụ nữ.

Các đối tượng này gồm Nguyễn Thị Duyên (SN 1985, TP Lào Cai), Lưu Hồng Bảy (SN 1976, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Lê Trung Kiên (SN 1983, ở TP Lào Cai); Trần Giang Đông (SN 1988, ở Yên Bình, Yên Bái); Trần Văn Giang (SN 1989, ở Mỹ Lộc, Nam Định) và Trần Xuân Huy (SN 1999, ở Nam Trực, Nam Định).

Theo CQĐT, Duyên vốn làm nghề cho vay lãi tại TP Lào Cai và có cho chị C. vay tiền nhiều lần từ năm 2011 với lãi suất khoảng 1.000 - 5000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày và đều được thanh toán đầy đủ.

Ngày 23/11/2015, chị C. tiếp tục vay của Duyên 300 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Chị C. trả lãi đến hết tháng 6/2016 thì không còn khả năng trả nữa nên khất nợ.

Cho rằng chị C. “bùng tiền”, Duyên gặp Lưu Hồng Bẩy là “dân anh chị” và nhờ đòi nợ chị C. Bẩy đồng ý nhưng yêu cầu Duyên phải viết giấy ủy quyền đòi nợ.

Ngày 5/5, Kiên, Duyên cùng một số đối tượng đi xe ô tô từ Lào Cai đến Hà Nội và gặp Bẩy ở một quán cà phê tại khu vực quận Long Biên rồi gọi chị C. ra nói chuyện.

Tại đây, Bẩy và Duyên đã đe dọa chốt nợ cả gốc và lãi tính đến thời điểm này là 1,5 tỷ đồng, bắt chị C. ký và yêu cầu chị cuối tháng 5 trả trước 500 triệu đồng.

Đến hẹn nhưng chưa thấy “con nợ” mang tiền đến, Bẩy gọi điện thoại dọa chặt chân, đập nát nhà chị C… Đối tượng còn cho “đàn em” dọa chị C. là đang trốn truy nã nên bất cần đời, không sợ ai, nếu chị không trả tiền sẽ bị xử lý...

Ngày 11/6, Duyên, Bẩy cùng một số đối tượng lại đến tận nhà, gặp người thân chị C. dọa và bắt bố mẹ chị phải trả nợ cho con gái, nếu không sẽ gặp họa lớn... Năm ngày sau vẫn chưa thấy chị C trả tiền, Duyên cùng đồng bọn tiếp tục vượt hơn 300 cây số từ Lào Cai đến Hà Nội và vào thẳng nhà chị C, bắc loa công suất lớn để đòi nợ.

Sợ hãi, chị C. xin và được Bẩy hẹn đúng 16 giờ ngày 23/6 phải có tiền trả nợ nếu không sẽ bị bắn chết. Đúng hẹn, Duyên, Bẩy và đồng bọn đến nhà chị C. đòi nợ nhưng chỉ nhận được 300 triệu đồng nên yêu cầu chị C. 10 ngày sau phải trả nốt 200 triệu đồng và ép nạn nhân viết giấy.

Tuy nhiên, khi chị C. đang viết giấy hẹn trả tiền cho Duyên thì lực lượng công an ập đến, bắt quả tang hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm này. Tang vật thu giữ được gồm 300 triệu đồng, các loại giấy tờ, 2 xe ô tô…