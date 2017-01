TPO - Ngày 5/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Ngà (39 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và tuyên phạt 26 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Ngà tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 do thiếu nợ và không có khả năng chi trả nên Ngà cùng chồng và hai đứa con rời bỏ quê đến ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ sinh sống bằng nghề bán chuối, khoai và mít chiên tại chợ Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Trong thời gian sinh sống ở đây, Ngà vay mượn những người ở đây hơn 10 triệu đồng để trả nợ, tháng 8/2016 là thời hạn trả nợ, nhưng Ngà không có khả năng trả. Thời gian buôn bán ở chợ, Ngà quen biết bà Trần Thị Tám, 60 tuổi làm nghề bán rau ở cùng chợ. Do biết bà Tám có để dành tiền phòng khi đau ốm, Ngà nảy sinh ý định trộm tiền của bà Tám trả nợ.

Khoảng 10 giờ 9/8/2016, Ngà đến nhà bà Tám (ấp Phước Bình B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ), với mục đích tiếp cận để tìm sơ hở để trộm tiền. Đến 12 giờ cùng ngày, khi bà Tám đi vệ sinh thì đánh rơi điện thoại, nên bà Tám nhờ Ngà bật điện nhà vệ sinh và vào nhặt hộ điện thoại. Khi Ngà nhặt được điện thoại đưa bà Tám cất vào túi, Ngà liếc thấy túi áo của bà Tám cộm lên, nghĩ là có tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Vật ngã bà Tám, Ngà dùng tay múc nước đổ liên tiếp lên đầu khiến bà Tám la lên. Chồng bà Tám lúc đó ở nhà trước nhưng do lãng tai nên không hay biết sự việc. Trong lúc giằng co, bà Tám bị ngã đập đầu vào thành xi măng. Ngay lúc đó, Ngà kéo đầu bà Tám nhấn vào thau nước to gần đó đến khi bà Tám không còn cử động mới dừng lại. Sau đó lục túi áo bà Tám lấy 12,373 triệu đồng rồi bỏ đi.

Khi ông Tám vào nhà vệ sinh thì phát hiện bà Tám nằm bất động nên đã gọi mọi người đến, nhưng bà Tám đã tử vong do chấn thương sọ não và ngạt nước.

Sau khi gây án, Ngà chạy xe qua Cần Thơ rồi trở về tiếp tiếp tục công việc bán chuối chiên. Số tiền cướp được, Ngà giấu trong nhà vệ sinh của quán nước ở chợ Phước Yên. Đến 15 giờ cùng ngày Ngà được cơ quan Công an mời đến làm việc. Tại đây Ngà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Thời điểm gây án Ngà đang mang thai tháng thứ 7. Được biết Ngà có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản .

Tại tòa, Ngà ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và bồi thường trước đó cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Ngà 6 năm tù về tội cướp tài sản, 20 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù, buộc Ngà bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng.