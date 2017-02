Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu mà Sâm Nan đã đâm chết đồng nghiệp khi nạn nhân đang ngủ.

Ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Sâm Nan (24 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “Giết người”.



Nạn nhân trong vụ án là anh Kim Xuân (25 tuổi, quê Trà Vinh). Nan nhân bị Trần Sâm Nan dùng dao đâm chết khi đang ngủ. Cả hung thủ và nạn nhân đều là công nhân tại một cơ sở sản xuất chao ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.



Do trong lúc uống rượu, Sâm Nan bị anh Kim Xuân dùng ghế nhựa đánh vào đầu nên nảy sinh ý định trả thù. Sáng 24/1, Sâm Nan ra chợ mua một con dao nhọn về giấu ở tủ chén trong bếp.



Đến tối cùng ngày, cơ sở tổ chức tất niên cho công nhân. Anh Kim Xuân uống được nửa chừng thì bỏ vào phòng, lên ghế xếp nằm ngủ. Ngay lập tức, Sâm Nan xuống bếp lấy dao vào phòng đâm vào hông trái anh Xuân khiến anh tử vong.



Sâm Nan đi bộ đến công viên Phú Lâm rồi đón xe ôm đến nhà người quen ở quận 6 tá túc. Tại đây, được sự động viên của người quen, Sâm Nan đã ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an TP.HCM