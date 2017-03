Sau khi gây sự và xô xát với mẹ đẻ, Hà đã đánh đập túi bụi đến khi người mẹ 86 tuổi tử vong mới chịu dừng tay.

Cơ quan Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, con trai sát hại mẹ ruột sau khi uống rượu tại nhà.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó ngày 26/3, Công an huyện Phú Bình nhận được thông tin trình báo về cái chết bất thường của bà Nguyễn Thị The (86 tuổi trú xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình). Người trình báo là cháu rể của bà The tên Nguyễn Văn Bình (trú phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên).

Theo trình báo, bà The bị chính con trai của mình là Nguyễn Văn Hà (SN 1969) sát hại.

Vào cuộc xác minh, khám nghiệm tử thi công an kết luận trên thi thể có nhiều vết bầm tím do ngoại lực tác động, phần đầu ngực có nhiều vết thương. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Hà thừa nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột.

Khai tại cơ quan điều tra Hà cho biết, khoảng 16 giờ ngày 26/3, Hà uống rượu ở nhà và gây sự, chửi bới bà The. Sau đó giữa hai mẹ con xảy ra xô xát, Hà đã đánh đập liên tục lên người bà The cho đến khi nạn nhân không còn cử động.

Phát hiện mẹ đã chết, The thông báo với mọi người là mẹ mình chết do bị cảm. Tuy nhiên, nhiều người không tin nên đã trình báo sự việc đến Công an.

Hiện, nội vụ vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên điều tra, xử lý.