Sau trận cãi vã về món tiền nợ 27 triệu đồng, nam thanh niên đã sát hại người tình hơn mình 6 tuổi, sau đó nằm ôm xác nạn nhân suốt một ngày trước khi bị bắt...

Điều tra viên lấy lời khai nghi can Ngô Thanh Quang

Sau nhiều giờ thuyết phục, 0 h10 phút ngày 25/4, các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ Ngô Thanh Quang (31 tuổi, ở tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương can tội Giết người.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ. Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.



Lúc này, trong nhà của đối tượng Ngô Thanh Quang lực lượng chức năng phát hiện xác một người phụ nữ, trong lúc đó nghi can Quang vẫn nằm dưới gầm giường, tay lăm lăm con dao nhọn. Trong tâm trạng kích động, đối tượng la hét, đòi tự sát, sau đó yêu cầu được gặp chị gái...

Một kế hoạch bắt giữ đối tượng được Đại tá Phạm Trường Giang và Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thống nhất triển khai. Một mặt tiếp tục nói chuyện, thuyết phục nhằm đánh lạc hướng của Quang; mặt khác một tổ công tác dưới sự chỉ đạo của Đại tá Cù Ngọc Nam bất ngờ lật giường, khống chế và bắt giữ đối tượng. Vào thời điểm đó, trên cổ của Quang đang quấn một sợi dây sạc điện thoại.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người phụ nữ tại nhà ở của Ngô Thanh Quang, qua điều tra các cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị B. (37 tuổi, trú tại thôn An Lý, xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Được biết, chị B. đi khỏi nhà từ ngày 23/4.



Quá trình điều tra, vụ án được làm rõ: Chị Nguyễn Thị B., là công nhân công ty may HAHAE Việt Nam tại thành phố Hải Dương. Cuối năm 2015, chị B. quen biết và có tình cảm nam nữ với Ngô Thanh Quang. Thời gian gần đây, chị B. và Quang thuê nhà trọ tại phố Cô Đông, TP Hải Dương chung sống với nhau như vợ chồng.



Do chồng chị B. (đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Ngọc Lý – Bộ Công an) về hành vi cướp tài sản sắp hết thời gian chấp hành án và sợ bị chồng phát hiện mối quan hệ giữa hai người nên tối 23/4 Quang rủ B. đi tìm phòng trọ tại TP Hải Dương tính chuyện ra ở riêng.



Đến khoảng 20h cùng ngày, Quang và bạn gái đi xe máy hiệu HONDA VISION, đeo BKS: 34B3- (xe của chị B.) đi từ thành phố Hải Dương về xã Quang Khải...



Khoảng hơn 22h ngày 23/4, chị B. yêu cầu Quang phải trả số tiền 27 triệu đồng vay trước đó. Do không có tiền nên Quang hẹn trả khi khác. Hai người cãi nhau sau đó xảy ra ẩu đả. Quang sau đó đã sát hại người tình ngay trên giường nhà mình...



Sau khi gây án, Quang vẫn nằm ôm xác người tình đến khoảng 21 giờ ngày 24/4 thì bị nhân dân và các lực lượng chức năng phát hiện.



Phát hiện Công an, Quang dùng dây xạc điện thoại định thắt cổ tự tử không thành nên cầm dao nấp dưới gầm giường chống trả tổ công tác trước khi bị bắt giữ.



Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang đấu tranh làm rõ vụ việc.