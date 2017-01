Do phát hiện tin nhắn "thân mật" của người đàn ông lạ với chị Tý, đối tượng nhẫn tâm sát hại vợ...

Đối tượng tại cơ quan Công an

Chiều 31/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Bảy (47 tuổi, quê quán Thanh Hoá) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.Theo điều tra ban đầu: Gần đây, Bảy phát hiện chị Lê Thị Tý (vợ Bảy, 45 tuổi, quê quán Thanh Hoá) nghe điện thoại, nhắn tin với người đàn ông lạ.Tối 7/1, Bảy trở về phòng trọ ở KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì tiếp tục phát hiện vợ nghe điện thoại của người đàn ông lạ nên cả hai xảy ra cãi vã. Tức giận, Bảy đã lấy kéo đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Đến ngày 26/1, Bảy đã đến cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Bảy khai nhận thêm, tháng 6-2016, Bảy đã nhiều lần phát hiện chị Tý nói chuyện điện thoại với người đàn ông lạ; đồng thời phát hiện nhiều tin nhắn có nội dung “thân mật” của người đàn ông này với vợ mình nên anh ta ghen tuông gây án.