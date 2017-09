'Sát thủ' 15 tuổi giết bạn giữa cuộc nhậu

Chiều 5/9, nguồn tin riêng từ Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự Lê Kim Quốc Bảo (15 tuổi, ngụ tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên) để điều tra hành vi Giết người.Ngày 2/9, Bảo cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu, trong đó có Trương Tiến Bình (21 tuổi, ngụ KP Long Hải Đông). Đến 22h30 cùng ngày, do xảy ra mâu thuẫn, Bảo đã dùng dao bấm đâm hai nhát vào bạn nhậu, khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.Nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX Sông Cầu do vết thương quá nặng.Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều 3/9, lực lượng công an đã vây bắt được tên này khi hắn trốn tại nhà ông của mình ở KP Vạn Phước, phường Xuân Thành, TX Sông Cầu.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh