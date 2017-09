Say rượu chém trọng thương hai công an xã

Khoảng 15h ngày 6/9, công an xã Quý Hoà, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình nhận được tin báo đối tượng Bùi Văn Việt (có tiền án, tiền sự) say rượu mang dao sang nhà bố vợ là ông Bùi Văn Dín (trú xóm Khả 1) gây sự đòi giết người, đốt nhà vì vợ của Việt gửi con sang đây.

Sau khi nhận được tin báo Công an xã Quý Hoà đã cử 2 công an viên là anh Bùi Văn Vực và Bùi Văn Vận đến nhà ông Dín. Tại đây, lực lượng chức năng đã can ngăn và mời Việt lên nhà văn hóa của xóm để làm việc. Trên đường đi, Việt cầm con dao trên tay chém nhiều nhát gây thương tích cho hai công an viên rồi bỏ trốn.

Ngay trong chiều cùng ngày, đối tượng Bùi Văn Việt đã bị lực lượng Công an huyện Lạc Sơn bắt giữ.

Thanh Hà