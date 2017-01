Tức giận chồng đi uống rượu tất niên về say xỉn, chị Hoa đã chốt cửa, sau đó xuống bếp đun một nồi nước sôi rồi dội lên người chồng, khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Anh Nam bị bỏng nặng sau khi bị vợ dội ấm nước sôi lên người

Ông Lâm Đức Minh, trưởng công an xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, vụ việc chồng đi uống rượu về bị vợ đun nước sôi đổ lên người, bỏng nặng đã xảy ra trên địa bàn xã trong dịp Tết Nguyên đán.Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 26/1 (tức đêm 29 tháng chạp), anh Cao Đình Nam, 37 tuổi, trú tại xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn) đi uống rượu tất niên. Khi về đến nhà, anh Nam có hơi say xỉn nhẹ và đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị Châu Hoa, 44 tuổi. Sau một hồi cãi vã, anh Nam lên ghế nằm ngủ say.Tức giận, chị Hoa đã chốt chặt cửa chính, sau đó xuống bếp nấu một nồi nước sôi rồi thản nhiên dội lên người chồng. Đang trong cơn say, anh Nam vùng vẫy la hét, cầu xin vợ dừng lại. Tuy nhiên, chị Hoa vẫn mặc kệ, trái lại còn ghì chặt người anh Nam xuống ghế, lấy tay bịt miệng không cho nạn nhân tiếp tục la hét.Nghe tiếng la hét, cầu cứu, một số hàng xóm liền chạy đến để giải cứu và nhanh chóng đưa anh Nam đến bệnh viện cấp cứu.Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc, công an xã Nghĩa Phú đã nhanh chóng tới hiện trường, lập biên bản để phục vụ điều tra.Được biết, hiện tại anh Nam đang ở rể và là người chồng thứ 2 của chị Hoa. Hai người đã có một đứa con chung. Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.Hiện, công an vẫn chưa triệu tập chị Hoa vì gia đình nạn nhân chưa có đơn yêu cầu.