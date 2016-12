TPO - Mang theo bọc đồ bên trong là gạch, đá được gói kỹ càng, Tuấn và Huy đến các trường Đại học, cao đẳng để thuê sinh viên chuyển hàng và trả công với số tiền cao, nhưng cũng yêu cầu sinh viên để lại điện thoại làm tin. Với chiêu trò này, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo.

Tang vật tai CQĐT.

Ngày 27/12, thông tin từ Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giữ hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong thời qua, Công an thành phố Vinh liên tiếp nhận được đơn trình báo của sinh viên thuộc các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn về việc bị lừa tài sản. Nhận thấy sự việc bắt đầu nghiêm trọng, Công an thành phố Vinh ngay lập tức cử trinh sát bám sát, xác minh. Từ những manh mối do sinh viên cung cấp, tổ trinh sát phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Trần Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Huy (31 tuổi, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Hành vi của Tuấn là thường xuyên đem theo một hộp đồ được bọc cẩn thận rồi đến trước các cổng trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Khi thấy “con mồi” nào là sinh viên và sử dụng điện thoại đắt tiền, Tuấn liền chạy theo hỏi đường, làm quen, cuối cùng là đặt vấn đề muốn thuê đi giao hàng cho khách trong phạm vi 10 - 15 km, với giá 300.000 đồng.

Sau khi sinh viên gật đầu đồng ý thì Tuấn yêu cầu phải đặt lại điện thoại làm tin, sau khi giao hàng xong sẽ trả lại. Huy là đối tượng làm khách nhận hàng mà Tuấn sẽ gọi điện thoại để thống nhất giá cả, địa chỉ để tạo niềm tin trước mặt sinh viên. Với chiêu trò đó, Tuấn và Huy đã lấy được sự tin tưởng và đồng ý đi giao hàng.

Giao hàng xong, nhiều sinh viên quay trở lại tìm Tuấn thì y đã rời khỏi. Mở gói hàng ra, thì các sinh viên tá hỏa phát hiện bên trong là gạch, đá, mới biết mình bị lừa.

Sau 5 tháng điều tra, Công an thành phố Vinh đã tiến hành bắt giữ Tuấn và Huy. Tại CQĐT, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên bằng chiêu trò trên.